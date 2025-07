ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 375 Pence belassen. Mit der Ernennung des ehemaligen CRH-Chefs Albert Manifold zum Nachfolger von Verwaltungsratschef Helge Lund ab Anfang Oktober liege der Ölkonzern vor der eigenen Planung, schrieb Joshua Stone in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Manifold habe zwar keine Erfahrung im Energiesektor, könne laut BP aus seiner früheren Tätigkeit aber viele Erfolge hinsichtlich operativer Verbesserungen, Kosteneffizienz und Kapitaleinsatz vorweisen./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 09:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.