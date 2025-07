NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3800 Pence belassen. Er finde es merkwürdig, dass die Messung der Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr zu den wesentlichen Kennziffern des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder zähle, schrieb James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Versäumnis, die Wettbewerbsfähigkeit des Konsumgüterkonzerns zu verbessern, sei einer der Gründe für den Rücktritt des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden gewesen. Die Streichung dieser Kennzahl lasse ihn an der Wahrscheinlichkeit einer Verbesserung in diesem Bereich zweifeln./rob/la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2025 / 19:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.