adidas Aktie
|159,05EUR
|-1,20EUR
|-0,75%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 205 auf 209 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine hohe Markenbegehrlichkeit und eine disziplinierte Sell-in-Strategie hätten dem Sportartikelkonzern im dritten Quartal einen überraschend starken Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) beschert, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies untermauere seine Einschätzung, dass Adidas in einem herausfordernden Marktumfeld geschickter agiere als die anderen großen Wettbewerber./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Kaufen
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
158,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
159,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
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09:28
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21.10.26
|XETRA-Handel: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
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21.10.26
|adidas-Aktie im Plus: Ausblick für 2026 verbessert (finanzen.at)
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21.10.26
|Freundlicher Handel: DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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21.10.26
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Analysen zu adidas
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|159,05
|-0,75%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:04
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:03
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|14:33
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:09
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:53
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:52
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|13:50
|Hermès Sell
|UBS AG
|13:45
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:28
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:27
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13:26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|13:24
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|13:13
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|13:09
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|13:09
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|13:04
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:57
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12:56
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12:55
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|12:48
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:48
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|12:47
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:47
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research