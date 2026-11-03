adidas Aktie

167,65EUR -3,90EUR -2,27%
adidas ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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03.11.2026 06:43:53

adidas Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 160 auf 156 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. "Heute stark, morgen schwieriger", so betitelte Robert Krankowski am Dienstag seine Verkaufsempfehlung. Er sieht bei den Herzogenaurachern eine Diskrepanz zwischen Bewertung und Ergebnisaussichten. Im kommenden Jahr hält er schleppenderes Umsatzwachstum für wahrscheinlich. Obendrein unterschätze der Markt den Gegenwind für die Margen, der Adidas bis 2028 entgegenblasen wird./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 03:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Sell
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
156,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
166,65 € 		Abst. Kursziel*:
-6,39%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
167,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,95%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:43 adidas Sell UBS AG
30.10.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

adidas 165,75 -3,38% adidas

Aktuelle Aktienanalysen

08:33 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:21 Philips Market-Perform Bernstein Research
08:00 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
07:53 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
07:44 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:58 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:56 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:55 Alstom Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:55 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 adidas Sell UBS AG
02.11.26 FUCHS Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Boeing Kaufen DZ BANK
02.11.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
02.11.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
02.11.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
02.11.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Ryanair Buy UBS AG
02.11.26 Linde Halten DZ BANK
02.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 AstraZeneca Buy UBS AG
02.11.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
02.11.26 DWS Group Buy UBS AG
02.11.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Polytec verkaufen Baader Bank
02.11.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 BP Buy UBS AG
02.11.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
02.11.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
02.11.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 BP Kaufen DZ BANK
02.11.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 BBVA Neutral UBS AG
02.11.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
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