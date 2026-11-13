adidas Aktie
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WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Ein Analystenteam um Alexia Howard bewertete am Freitag die jüngste Anleger-Rotation nach den US-Zwischenwahlen aus Sicht des zuletzt begehrteren Konsumgütersektors. Maßgeblich dafür sei wohl der vorübergehende Rückzug der Anleger aus dem Technologiesektor gewesen, aber es gebe auch branchenspezifische Komponenten, die für eine bessere fundamentale Lage sprächen. Die Experten des US-Analysehauses raten eher zu Aktien aus dem Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter, die günstig blieben. Basiskonsumgüter-Werte schätzen sie neutral ein./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
245,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
176,95 €
|
Abst. Kursziel*:
38,46%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
176,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,46%
|
Analyst Name::
Alexia Howard
|
KGV*:
-
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