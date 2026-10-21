adidas Aktie

162,45EUR 0,10EUR 0,06%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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21.10.2026 11:14:04

adidas Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Kurserholung der vergangenen Wochen habe Erwartungen an ein besseres Quartal geschürt, zumal die gesunkenen Konsensschätzungen zuletzt nur noch ein moderates operatives Ergebniswachstum (Ebit) beinhaltet hätten, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dieses entspreche - bereinigt um die Auswirkungen zurückerstatteter US-Zölle - den Erwartungen. Hinter den Bruttomargen im kommenden Jahr stehe angesichts des schwierigen Geschäftsumfelds aber weiterhin ein Fragezeichen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Neutral
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
161,75 € 		Abst. Kursziel*:
-1,08%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
162,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,51%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:14 adidas Neutral UBS AG
11:11 adidas Outperform Bernstein Research
06:39 adidas Outperform RBC Capital Markets
06:32 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

adidas 162,50 0,09% adidas

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12:20 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:57 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:37 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
11:29 Telekom Austria add Baader Bank
11:14 adidas Neutral UBS AG
11:11 adidas Outperform Bernstein Research
11:10 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
10:31 Richemont Outperform RBC Capital Markets
10:27 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:24 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
10:24 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10:24 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
10:22 Enel Hold Deutsche Bank AG
10:22 ABB Hold Deutsche Bank AG
10:21 Engie Buy Deutsche Bank AG
10:20 Michelin Buy Deutsche Bank AG
10:19 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
10:18 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:17 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:16 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
10:12 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
10:12 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
10:11 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
10:11 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
10:10 KRONES Buy Deutsche Bank AG
10:09 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:06 E.ON Outperform Bernstein Research
09:50 AMAG neutral Erste Group Bank
09:02 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
09:01 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:10 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
07:08 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:07 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 adidas Outperform RBC Capital Markets
06:32 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
20.10.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Santander Buy UBS AG
20.10.26 National Grid Sell UBS AG
20.10.26 NORMA Group Kaufen DZ BANK
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