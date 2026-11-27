adidas Aktie
|171,70EUR
|-1,30EUR
|-0,75%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 230 auf 184 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. 2027 dürfte das Wachstum in der Sportartikelbranche moderater werden und der Kampf um Marktanteile intensiver, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag im großen Ausblick mit der Luxusbranche zusammen. Das Konsumumfeld bleibe volatil und fragil, die Berechenbarkeit schlecht. Die Experten bleiben daher selektiv und setzen auf mehrjährige Wachstumstreiber. Turnaroundstorys sehen sie eher skeptisch. Puma senken sie sogar auf "Underweight", sodass On die einzige Empfehlung im Sportartikelbereich bleibt./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 21:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Neutral
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
184,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
170,30 €
|
Abst. Kursziel*:
8,04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
171,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,16%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
12:26
|Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: DAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Adidas auf 'Neutral' - Ziel runter auf 184 Euro (dpa-AFX)
|
26.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|172,25
|-0,43%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:24
|Verbund Sell
|UBS AG
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|ams buy
|Baader Bank
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alzchem Group Buy
|MPCM
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.