adidas Aktie

162,40EUR 0,05EUR 0,03%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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21.10.2026 06:39:02

adidas Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die positive Überraschung beim operativen Ergebnis sei ordentlich, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend nach den Vorabzahlen und der Prognoseerhöhung. Letztere resultiere vor allem aus einer Rückerstattung von US-Zöllen. Dank des höheren Betriebsergebnisses sollen davon 100 Millionen Euro im vierten Quartal bereits wieder in Wachstum reinvestiert werden./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
163,35 € 		Abst. Kursziel*:
22,44%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
162,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,15%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:39 adidas Outperform RBC Capital Markets
06:32 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

adidas 163,20 0,52% adidas

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07:10 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
07:08 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:07 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 adidas Outperform RBC Capital Markets
06:32 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
20.10.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Santander Buy UBS AG
20.10.26 National Grid Sell UBS AG
20.10.26 NORMA Group Kaufen DZ BANK
20.10.26 Novartis Neutral UBS AG
20.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
20.10.26 Santander Overweight Barclays Capital
20.10.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
20.10.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
20.10.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
20.10.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
20.10.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 PNE Buy Warburg Research
20.10.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
20.10.26 Dürr Buy Warburg Research
20.10.26 Apple Neutral UBS AG
20.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
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