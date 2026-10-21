adidas Aktie

162,45EUR 0,10EUR 0,06%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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21.10.2026 11:11:53

adidas Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Sportwarenhersteller habe die Erwartungen übertroffen und dank der Rückerstattung von US-Zöllen ein rekordhohes operatives Ergebnis erzielt, schrieb Aneesha Sherman am Mittwoch. Unter anderem deswegen habe Adidas auch das Gewinnziel für 2026 erhöht./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:46 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
161,75 € 		Abst. Kursziel*:
51,47%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
162,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,82%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:14 adidas Neutral UBS AG
11:11 adidas Outperform Bernstein Research
06:39 adidas Outperform RBC Capital Markets
06:32 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

adidas 162,45 0,06% adidas

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12:20 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:57 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:37 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
11:29 Telekom Austria add Baader Bank
11:14 adidas Neutral UBS AG
11:11 adidas Outperform Bernstein Research
11:10 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
10:31 Richemont Outperform RBC Capital Markets
10:27 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:24 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
10:24 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10:24 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
10:22 Enel Hold Deutsche Bank AG
10:22 ABB Hold Deutsche Bank AG
10:21 Engie Buy Deutsche Bank AG
10:20 Michelin Buy Deutsche Bank AG
10:19 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
10:18 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:17 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:16 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
10:12 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
10:12 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
10:11 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
10:11 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
10:10 KRONES Buy Deutsche Bank AG
10:09 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:06 E.ON Outperform Bernstein Research
09:50 AMAG neutral Erste Group Bank
09:02 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
09:01 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:10 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
07:08 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:07 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 adidas Outperform RBC Capital Markets
06:32 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
20.10.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Santander Buy UBS AG
20.10.26 National Grid Sell UBS AG
20.10.26 NORMA Group Kaufen DZ BANK
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