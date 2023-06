NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Adidas von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 155 auf 190 Euro angehoben. Der Sportartikelhersteller bringe seine Marke wieder auf Touren, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Situation in China verbessere sich, T-Toe-Designmerkmale zögen das Interesse auf sich und die Bestände an Yeezy-Produkten seien bereinigt worden. Außerdem sollte der Wechsel von Lionel Messi in die US-Fußballliga Major League Soccer den Marktanteil in den USA stärken./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2023 / 19:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2023 / 22:00 / UTC



