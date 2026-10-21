adidas Aktie
|162,40EUR
|0,05EUR
|0,03%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts der zuletzt schwachen Branchenstimmung und gesunkener Erwartungen dürften die Aktien der Herzogenauracher stark auf die Vorabzahlen und die Prognoseerhöhung reagieren, schrieb Wendy Liu am Dienstagabend. Beim vollständigen Bericht in der kommenden Woche dürften die Anleger vor allem die Stärke und Berechenbarkeit des Sportschuh-Geschäfts hinsichtlich des vierten Quartals und 2027 beäugen./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Overweight
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
210,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
163,35 €
|
Abst. Kursziel*:
28,56%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
162,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,31%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
20.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 187 Euro (dpa-AFX)
|
20.10.26
|Adidas erhöht Gewinnprognose nach Rekordquartal (dpa-AFX)
|
20.10.26
|EQS-Adhoc: adidas reports record results and increases full-year profit outlook (EQS Group)
|
20.10.26
|EQS-Adhoc: adidas erzielt Rekordergebnisse und hebt Gewinnprognose für Gesamtjahr an (EQS Group)
|
20.10.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
20.10.26
|Verluste in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
20.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|06:39
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:32
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:39
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:32
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:39
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:32
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|163,20
|0,52%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:32
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.