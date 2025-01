NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts einer weltweit auf der Stelle tretenden Industrieproduktion seien die Wachstumsaussichten für den Hersteller von Industriegasen verhalten, schrieb Analyst Chetan Udeshi in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Erst im zweiten Halbjahr dürfte die Konjunktur wieder für eine Beschleunigung der Umsätze sorgen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2025 / 20:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.