Airbus Aktie
|194,96EUR
|6,40EUR
|3,39%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus nach den letzten Aussagen vor der wegen anstehender Quartalszahlen üblichen Schweigeperiode auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Nach den Indikationen des Flugzeugbauers am Vortag habe er nun seine Margenschätzungen für die Sparten Helicopter für das abgelaufene Quartal nach unten korrigiert, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich seien diese Anpassungen aber für das operative Ergebnis des Gesamtkonzerns nahezu neutral./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
240,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
192,84 €
|
Abst. Kursziel*:
24,46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
194,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,10%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
15.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
15.10.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
15.10.26
|Handel in Paris: CAC 40 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.10.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
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15.10.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Airbus auf 240 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
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15.10.26
|Airbus SE-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets (finanzen.at)
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15.10.26
|Handel in Paris: CAC 40 startet im Plus (finanzen.at)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,96
|3,39%
Aktuelle Aktienanalysen
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research