Airbus Aktie
|198,12EUR
|3,16EUR
|1,62%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 232 Euro belassen. Der Umsatz des Luftfahrtkonzerns dürfte um ein Prozent gestiegen sein, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) schätzt der Experte jedoch aufgrund geringerer Auslieferungen und einer schwierigen Vorjahresvergleichsbasis im Hubschrauberbereich sieben Prozent tiefer./edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
232,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
194,92 €
|
Abst. Kursziel*:
19,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
198,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,10%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
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15.10.26
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15.10.26
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15.10.26
|Handel in Paris: CAC 40 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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15.10.26
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15.10.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
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15.10.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Airbus auf 240 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
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|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
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|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09:57
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09:57
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|198,16
|1,64%
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|11:05
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|10:59
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|10:55
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|10:54
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10:37
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|09:59
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:08
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:17
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:08
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:54
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG