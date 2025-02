FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus von 174 auf 186 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Gespräche über eine mögliche Zusammenlegung der Raumfahrt- und Satellitenaktivitäten mit denen von Thales und Leonardo würden intensiviert, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie unter Bezug auf die Nachricht, die Investmentbank Goldman Sachs sei diesbezüglich als Berater beauftragt worden. Er sieht darin einen wichtigen Schritt, um wettbewerbsfähiger zu werden. Der Erfolg von Elon Musks SpaceX erfordere eine umfassende Neuordnung der Raumfahrtbranche in Europa./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025 / 14:33 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2025 / 15:28 / MEZ



