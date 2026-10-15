Airbus Aktie
|192,84EUR
|4,28EUR
|2,27%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus von 250 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Airbus und Boeing dürften ihre Flugzeug-Auslieferungsziele für 2027 erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Jüngste Produktionsprobleme und etwas geringere Auslieferungen seit Jahresbeginn hätten jedoch den Druck mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2026 erhöht./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
240,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
190,40 €
|
Abst. Kursziel*:
26,05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
192,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,46%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:28
|Handel in Paris: CAC 40 startet im Plus (finanzen.at)
|
14.10.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
14.10.26
|Airbus ‘confident’ of hitting aircraft delivery target (Financial Times)
|
14.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Plus (finanzen.at)
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|Airbus Hold
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|Airbus Outperform
|Bernstein Research
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|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|192,62
|2,15%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:35
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|14.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG