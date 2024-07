NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Alphabet-A-Aktie nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Der Internetkonzern habe ordentlich abgeschnitten, doch im zweiten Halbjahr werde die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr zu einer größeren Hürde, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er traut dem Google-Mutterkonzern aber dank der anhaltenden Stärke im Suchmaschinengeschäft, zusätzlichen Potenzials für das Cloud-Geschäft durch Künstliche Intelligenz (KI) und positiver Margenüberraschungen weiteres Wachstum zu./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 21:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2024 / 00:00 / ET



