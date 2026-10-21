Alphabet C Aktie

297,20EUR -1,70EUR -0,57%
Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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21.10.2026 13:32:48

Alphabet C (ex Google) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Alphabet C-Aktien auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 420 US-Dollar belassen. Der Suchmaschinen-Betreiber Google wage zum zweiten Mal den Einstieg in den Markt für smarte Brillen, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wichtigsten Impulse dürften kurz- bis mittelfristig aber von der sehr stark und profitabel wachsenden Cloud-Sparte ausgehen./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Kaufen
Unternehmen:
Alphabet C (ex Google) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 336,40 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 336,40 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Alphabet C (ex Google) 296,40 -0,84% Alphabet C (ex Google)

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13:28 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
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