Alphabet C Aktie

279,90EUR -20,40EUR -6,79%
Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.07.2026 15:34:15

Alphabet C (ex Google) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Alphabet C-Aktie von 430 auf 420 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Cloud-Sparte bleibe auf Rekordkurs, verlange aber auch Rekord-Investitionen, schrieb Ingo Wermann am Donnerstag nach den Quartalszahlen des Suchmaschinen-Konzerns. Die hohen Investitionen belasteten zunächst den freien Cashflow, sollten sich jedoch langfristig auszahlen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Kaufen
Unternehmen:
Alphabet C (ex Google) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 319,70 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 318,15 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

mehr Analysen
15:34 Alphabet C Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet C (ex Google) 277,20 -7,69% Alphabet C (ex Google)

Aktuelle Aktienanalysen

16:16 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
16:03 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
15:34 Alphabet C Kaufen DZ BANK
15:29 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
15:18 Tesla Kaufen DZ BANK
15:13 FUCHS Kaufen DZ BANK
14:53 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
14:14 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
14:13 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
14:05 arGEN-X Outperform Bernstein Research
14:01 Alstom Hold Deutsche Bank AG
13:58 Roche Outperform Bernstein Research
13:55 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
13:55 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
13:54 BAT Buy Deutsche Bank AG
13:54 Nokia Market-Perform Bernstein Research
13:54 Santander Buy Deutsche Bank AG
13:54 Verbund Sell UBS AG
13:53 Merck Hold Deutsche Bank AG
13:53 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
13:53 Klöckner Hold Deutsche Bank AG
13:52 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
13:49 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
13:31 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:31 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:01 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
12:37 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:21 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
12:21 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
12:20 Dürr Hold Deutsche Bank AG
12:18 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
12:11 TRATON Market-Perform Bernstein Research
11:57 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:53 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:52 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:50 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:38 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:33 Wienerberger verkaufen UBS AG
11:30 Prosus Buy Deutsche Bank AG
11:30 GEA Buy Deutsche Bank AG
11:29 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
11:27 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
11:27 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
11:25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
11:24 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:15 Valeo Market-Perform Bernstein Research
11:12 Verbund Sell Deutsche Bank AG
11:06 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen