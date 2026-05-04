Alphabet C Aktie
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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
Alphabet C (ex Google) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Alphabet C-Aktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 460 US-Dollar belassen. Der Google-Mutterkonzern bleibe sein "Top Pick", schrieb Doug Anmuth in einem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen, die herausragend gewesen seien. Er glaubt, dass die Kurse beider Aktiengattungen weiter steigen aufgrund von steigenden Analystenerwartungen und ausgedehnten Bewertungsmultiplikatoren./tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Overweight
|
Unternehmen:
Alphabet C (ex Google)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 460,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 383,22
|
Abst. Kursziel*:
20,04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 383,22
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,04%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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30.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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30.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.04.26
|ROUNDUP 2: Google-Mutter Alphabet wächst stärker als erwartet - Rekordhoch (dpa-AFX)
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30.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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30.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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30.04.26
|MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Alphabet sehr fest - Meta-Kurs stürzt ab (Dow Jones)
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30.04.26
|ROUNDUP: Google-Mutter Alphabet wächst stärker als erwartet - Aktie legt zu (dpa-AFX)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|10:15
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
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|Deutsche Bank AG
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|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
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|Deutsche Bank AG
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|Alphabet C Neutral
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Aktien in diesem Artikel
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