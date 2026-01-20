Alphabet C Aktie

278,20EUR -1,00EUR -0,36%
Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

20.01.2026 17:00:33

Alphabet C (ex Google) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Alphabet C-Aktie von 306 auf 345 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In einem Ausblick auf das vierte Quartal der US-Internetbranche beschäftigte sich Analyst Stephen Ju in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem Bereich Online-Werbung. Das Schlussviertel 2025 habe verhalten begonnen. Der teilweise Regierungsstillstand habe die Werbeausgaben im Oktober beeinträchtigt, doch im November/Dezember hätten sie sich dann wieder erholt und sich beschleunigt. Für den Mutterkonzern des Suchmaschinenbetreibers Google hob er seine Umsatzprognose für 2025 nur geringfügig an, für 2026 hob er sie um 1 Prozent an./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Neutral
Unternehmen:
Alphabet C (ex Google) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 345,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 327,71 		Abst. Kursziel*:
5,28%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 327,12 		Abst. Kursziel aktuell:
5,47%
Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

