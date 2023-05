NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Alstom nach den jüngst präsentierten Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Analystin Daniela Costa senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen für das operative Ergebnis des französischen Bahnbauers. Mit ihren Prognosen für den freien Finanzmittelfluss liege sie weiter deutlich unter den Markterwartungen. Denn ein höher als erwarteter Auftragsbestand an Schienenfahrzeugen erfordere mehr Betriebskapital für die kurzfristige Abarbeitung der Aufträge./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2023 / 02:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.