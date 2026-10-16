Alzchem Group Aktie
|160,40EUR
|-0,20EUR
|-0,12%
WKN DE: A41YHG / ISIN: DE000A41YHG1
Alzchem Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alzchem nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Das Management des Spezialchemiekonzerns habe sich hinsichtlich der Ziele für 2026 und des mittelfristigen Ausblicks zuversichtlich gezeigt, schrieb Manuela Stuerzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erneut sei auf die starke Nachfrage bei Kreatin und Nitroguanidin hingewiesen worden./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
245,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
∞%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
160,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,74%
|
Analyst Name::
Manuela Stuerzer
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|160,40
|-0,12%
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|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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