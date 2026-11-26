Alzchem Group Aktie
|140,80EUR
|0,60EUR
|0,43%
WKN DE: A41YHG / ISIN: DE000A41YHG1
Alzchem Group Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Alzchem nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Buy" belassen. Bei dem Spezialchemieunternehmen habe sich die Diskussion um die nächste Phase des Kapazitätsausbaus sowie weitere Wachstumschancen etwa im Bereich Kreatin gedreht, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Der Bau der geplanten neuen Anlage für den Sprengstoff Nitroguanidin solle nun vorangetrieben werden, und angesichts der erwarteten Finanzierung durch das US-Verteidigungsministerium sei es nun sehr wahrscheinlich, dass der Standort in den USA liegen werde./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
195,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
146,40 €
|
Abst. Kursziel*:
33,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
140,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,49%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alzchem Group AG
Analysen zu Alzchem Group AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|140,80
|0,43%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:59
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:52
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
|Barclays Capital
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:42
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|OMV buy
|UBS AG
|25.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|25.11.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|25.11.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.