Alzchem Group Aktie
|146,40EUR
|3,80EUR
|2,66%
WKN DE: A41YHG / ISIN: DE000A41YHG1
Alzchem Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Alzchem von 208 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Alzchem habe mit seinem Nitroguanidin-Projekt in den USA einen entscheidenden Schritt nach vorn gemacht, schrieb Christian Cohrs am Freitag. Die Marktposition des Spezialchemie-Unternehmens sei nach wie vor stark. Allerdings habe er die Parameter in seinem Bewertungsmodell an das veränderte Zinsumfeld angepasst und seine Prognosen für 2027 etwas reduziert, erklärte der Experte sein niedrigeres Kursziel./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 07:45 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
MPCM
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
145,00 €
|
Abst. Kursziel*:
37,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
146,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,61%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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|10:24
|Alzchem Group Buy
|MPCM
|26.11.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alzchem Group Buy
|MPCM
|26.11.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Alzchem Group Buy
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Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|145,40
|1,96%
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|Verbund Sell
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|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|ams buy
|Baader Bank
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alzchem Group Buy
|MPCM
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
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|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
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|07:27
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|07:22
|HUGO BOSS Neutral
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|07:22
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|07:22
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|EssilorLuxottica Overweight
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|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
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|Bernstein Research
|26.11.26
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