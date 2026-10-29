Alzchem Group Aktie
|162,00EUR
|-0,20EUR
|-0,12%
WKN DE: A41YHG / ISIN: DE000A41YHG1
Alzchem Group Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alzchem nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Spezialchemiekonzerns von 200 auf 195 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er sei weiterhin vorsichtig optimistisch und zuversichtlich, dass das Gewinnziel für das laufende Jahr erreicht werde, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Noch wichtiger sei, dass sich der Fokus ab 2027 zunehmend auf kapazitätsgetriebenes Wachstum sowohl bei Kreatin als auch bei Nitroguanidin verlagere. Zwar seien der Kostendruck und die Wirtschaftlichkeit der US-Projekte im Auge zu behalten, doch biete die weitere Expansion im Kreatinbereich bedeutendes Aufwärtspotenzial./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
195,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
161,20 €
|
Abst. Kursziel*:
20,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
162,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,37%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alzchem Group AG
|
06:55
|EQS-News: Alzchem increases sales and profitability in the first nine months of 2026 (EQS Group)
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06:55
|EQS-News: Alzchem steigert Umsatz und Profitabilität im 9-Monatszeitraum 2026 (EQS Group)
|
28.10.26
|Ausblick: Alzchem Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.10.26
|EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG beschließt Aktienrückkauf für bis zu 20 Mio. Euro (EQS Group)
|
27.10.26
|EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG Resolves Share Buyback of up to 20 Million Euros (EQS Group)
|
23.10.26
|Alzchem erneut unter den besten 5 % der weltweit von EcoVadis bewerteten Unternehmen (EQS Group)
|
23.10.26
|Alzchem again ranked among the top 5% of companies rated worldwide by EcoVadis (EQS Group)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Alzchem Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|161,60
|-0,37%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:24
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16:15
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|15:42
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:30
|Oracle Buy
|UBS AG
|15:27
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|15:15
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:59
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:59
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research