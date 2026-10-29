Alzchem Group Aktie

162,00EUR -0,20EUR -0,12%
Alzchem Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41YHG / ISIN: DE000A41YHG1

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29.10.2026 15:42:28

Alzchem Group Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alzchem nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Spezialchemiekonzerns von 200 auf 195 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er sei weiterhin vorsichtig optimistisch und zuversichtlich, dass das Gewinnziel für das laufende Jahr erreicht werde, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Noch wichtiger sei, dass sich der Fokus ab 2027 zunehmend auf kapazitätsgetriebenes Wachstum sowohl bei Kreatin als auch bei Nitroguanidin verlagere. Zwar seien der Kostendruck und die Wirtschaftlichkeit der US-Projekte im Auge zu behalten, doch biete die weitere Expansion im Kreatinbereich bedeutendes Aufwärtspotenzial./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
161,20 € 		Abst. Kursziel*:
20,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
162,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,37%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 161,60 -0,37% Alzchem Group AG

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15:27 T-Mobile US Buy UBS AG
15:15 Apple Neutral UBS AG
14:50 Danone Hold Jefferies & Company Inc.
14:21 thyssenkrupp Kaufen DZ BANK
14:11 AB InBev Buy UBS AG
13:59 Alphabet A Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:59 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
13:58 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:54 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
13:53 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
13:53 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
13:51 Renault Sell UBS AG
13:51 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
13:49 WACKER CHEMIE Kaufen DZ BANK
13:46 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
13:45 Beiersdorf Halten DZ BANK
13:41 GSK Neutral UBS AG
13:40 Verbund Hold Deutsche Bank AG
13:25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:22 Air Liquide Outperform Bernstein Research
13:19 Microsoft Buy UBS AG
13:19 Linde Outperform Bernstein Research
13:11 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:09 Alphabet A Neutral UBS AG
13:06 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
13:01 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
12:57 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
12:56 AB InBev Outperform Bernstein Research
12:55 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12:50 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
12:49 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
12:46 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
12:45 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
12:43 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:43 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
12:42 DWS Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:41 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:40 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
12:33 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
12:29 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
12:25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
12:25 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:14 Airbus Kaufen DZ BANK
12:11 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
12:08 KION GROUP Outperform Bernstein Research
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