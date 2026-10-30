Alzchem Group Aktie
|148,00EUR
|-13,60EUR
|-8,42%
WKN DE: A41YHG / ISIN: DE000A41YHG1
Alzchem Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 201 Euro auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas ließ nach der vom Spezialchemiekonzern bekräftigten Prognose für 2026 seine Schätzungen weitgehend unverändert. Er rechnet aber damit, dass die durchschnittlichen Marktschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) um etwa vier bis fünf Prozent nach unten korrigiert werden, um der beschleunigten Abschreibungsrate in Bezug auf eine neue Nitroguanidin-Anlage Rechnung zu tragen, die aber bereits in seinen Schätzungen berücksichtigt sei. Dies schrieb der Experte am Donnerstagabend nach dem Bericht des SDax-Unternehmens./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
201,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
146,00 €
|
Abst. Kursziel*:
37,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
148,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,81%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
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29.10.26
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|EQS-News: Alzchem steigert Umsatz und Profitabilität im 9-Monatszeitraum 2026 (EQS Group)
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28.10.26
|Ausblick: Alzchem Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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27.10.26
|EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG Resolves Share Buyback of up to 20 Million Euros (EQS Group)
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27.10.26
|EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG beschließt Aktienrückkauf für bis zu 20 Mio. Euro (EQS Group)
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23.10.26
|Alzchem again ranked among the top 5% of companies rated worldwide by EcoVadis (EQS Group)
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|Alzchem erneut unter den besten 5 % der weltweit von EcoVadis bewerteten Unternehmen (EQS Group)
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|Alzchem Group Buy
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|Alzchem Group Buy
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|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
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|29.10.26
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|Alzchem Group Buy
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Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|148,00
|-8,42%
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|14:03
|GSK Halten
|DZ BANK
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|Bernstein Research
|13:51
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|13:51
|Salzgitter Halten
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|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|13:24
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|13:20
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:28
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
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|12:26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:24
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|UBS AG
|12:24
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12:23
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|Amazon Outperform
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|11:06
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
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|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
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