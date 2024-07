HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Amadeus Fire nach Zahlen mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Personaldienstleisters habe die Trends des Vorquartals bestätigt, weshalb der Ausblick gesenkt worden sei, schrieb Analyst Andreas Wolf am Dienstagmorgen. Angesichts der attraktiven Rendite auf den Free Cash Flow und des Abstands zum Kursziel bleibe die Kaufempfehlung aber bestehen./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.