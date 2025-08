MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag auf "Add" mit einem Kursziel von vorerst noch 85 Euro belassen. Nach dem eingetrübten Ergebnisausblick des Chemikalienhändlers sollten Anleger vorerst an der Seitenlinie bleiben, empfahl Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Er stellte eine Überarbeitung seiner Prognosen nach der Bekanntgabe detaillierter Halbjahreszahlen in Aussicht./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2025 / 12:36 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.