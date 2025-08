NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 255 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kennziffern des weltgrößten Online-Händlers seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Doug Anmuth in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Amazon bewältige die Auswirkungen der Zölle bislang äußerst gut, noch seien keine sichtbaren Auswirkungen einer geringeren Verbrauchernachfrage oder höherer Preise zu verzeichnen./rob/edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 01:24 / EDT

