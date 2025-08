NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Umsatzseitig habe der Internet-Händler die Erwartungen übertroffen, in der Cloudsparte AWS aber schlechter abgeschnitten als gedacht, schrieb Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen für das zweite Quartal. Letzteres sei enttäuschend angesichts der starken Dynamik etwa im Cloudgeschäft Azure von Microsoft./rob/ajx/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



