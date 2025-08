NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Logistiker habe beim operativen Quartalsergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Zielsetzungen seien dank des Express-Geschäfts bestätigt worden. Dabei lobte er die Kostenkontrolle, die dem Gegenwind auf Volumenseite die Stirn biete./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 05:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 05:45 / UTC



