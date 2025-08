HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Chipkonzern sei im dritten Geschäftsquartal profitabler gewesen als es Analysten im Schnitt vermutet hätten, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während die Umsatzprognose für das vierte Geschäftsquartal eher konservativ wirke, sieht er in einer besseren Profitabilität in der zweiten Geschäftsjahreshälfte eine positive Überraschung. Konkurrenten hätten in dieser Hinsicht nämlich zuletzt enttäuscht./rob/tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.