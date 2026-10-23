arGEN-X Aktie
|782,60EUR
|-10,60EUR
|-1,34%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1300 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des Biotechspezialisten seien insgesamt stark ausgefallen, schrieb Xian Deng in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Wirkstoff-Pipeline entwickle sich in die richtige Richtung./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
767,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
782,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Xian Deng
|
KGV*:
-
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
|
22.10.26
|ROUNDUP: Argenx verdient weniger als gedacht - Aktie doch noch im Plus (dpa-AFX)
|
19.10.26
|EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Argenx auf 959 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
12.10.26
|EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.10.26
|arGEN-X-Aktie mit Kursrutsch: Studie bei Sjögren-Syndrom enttäuscht (dpa-AFX)
|
08.10.26
|ROUNDUP: Argenx erleidet Studienflop mit Mittel gegen Autoimmunkrankheit Sjögren (dpa-AFX)
|
08.10.26
|AKTIE IM FOKUS: Argenx-Aktie bricht ein - Fehlschlag belastet (dpa-AFX)
|
05.10.26
|EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in arGEN-X von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu arGEN-X N.V.
|22.10.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|16.10.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|16.10.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|16.10.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|782,60
|-1,34%
Aktuelle Aktienanalysen
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Hermès Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG