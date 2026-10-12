arGEN-X Aktie
|743,00EUR
|7,20EUR
|0,98%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Argenx vor Quartalszahlenvon 925 auf 850 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis prognostizierte in einem Branchenausblick am Montag eine solide, aber unauffällige Saison der Quartalsbilanzen. Mit Blick auf die jeweiligen Produktpaletten der Pharmakonzerne habe es zuletzt gemischte Nachrichten gegeben. Bei Argenx hatte in der vergangenen Woche eine Phase-III-Studie zu einem Medikamentenkandidaten gefloppt./rob/bek/mid
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Hold
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
850,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
742,20 €
|
Abst. Kursziel*:
14,52%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
743,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,40%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
Analysen zu arGEN-X N.V.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|741,40
|0,76%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:45
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG