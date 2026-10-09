arGEN-X Aktie
|731,40EUR
|4,00EUR
|0,55%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Argenx auf "Hold" mit einem Kursziel von 925 Euro belassen. Der Stopp einer weit vorangeschrittenen Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms dürfte bei den Anlegern schwerer wiegen als eine erfolgreiche Studie zu einem möglichen Medikament gegen Zöliakie, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Hold
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
925,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
732,60 €
|
Abst. Kursziel*:
26,26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
731,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,47%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|732,20
|0,66%
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|Michelin Neutral
|UBS AG
|13:18
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|13:17
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|13:16
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|13:16
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
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|UBS AG
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|13:14
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|Barclays Capital
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|Deutsche Bank AG
|12:25
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|12:24
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
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|12:19
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|11:19
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|11:17
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|11:17
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