AstraZeneca Aktie

150,45EUR 0,20EUR 0,13%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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21.10.2026 15:13:50

AstraZeneca Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Astrazeneca vor den am 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Aktie des Pharmaunternehmens befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst Richard Vosser verwies in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die just veröffentlichten Konsensschätzungen. Er erwarte weiterhin ein solides drittes Quartal. Seine Prognose für den Gewinn pro Aktie im Kerngeschäft Pharma (Core EPS) entspreche dem Marktkonsens. Zudem rechnet er mit einer Bestätigung der Jahresziele, was den Marktkonsens untermauern sollte./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
151,45 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
126,24 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15:13 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 AstraZeneca Buy UBS AG
15.10.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 150,45 0,13% AstraZeneca PLC

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15:13 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
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14:45 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:40 Engie Outperform Bernstein Research
14:40 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:38 Apple Neutral UBS AG
14:25 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
14:24 Scout24 Outperform Bernstein Research
14:23 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
14:23 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
14:18 ABB Market-Perform Bernstein Research
14:17 Michelin Outperform Bernstein Research
14:15 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
13:45 Netflix Outperform Bernstein Research
13:44 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
13:42 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:41 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:39 Porsche Automobil Hold Warburg Research
13:37 Tesla Outperform RBC Capital Markets
13:37 SpaceX Overweight Barclays Capital
13:35 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
13:32 Alphabet C Kaufen DZ BANK
13:30 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
13:30 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:29 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:28 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
13:22 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:21 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
13:21 SFC Energy Buy Warburg Research
13:19 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:17 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
13:12 EssilorLuxottica Buy UBS AG
13:10 TotalEnergies Buy UBS AG
13:10 Eni Buy UBS AG
13:10 Shell Neutral UBS AG
13:09 BP Buy UBS AG
13:03 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:03 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:59 LEG Immobilien Buy UBS AG
12:58 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
12:55 Deutsche Börse Neutral UBS AG
12:55 SpaceX Outperform Bernstein Research
12:54 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
12:54 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
12:20 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:57 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:37 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
11:29 Telekom Austria add Baader Bank
11:14 adidas Neutral UBS AG
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