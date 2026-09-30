AstraZeneca Aktie

144,70EUR -0,05EUR -0,03%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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30.09.2026 10:47:26

AstraZeneca Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. Analyst Emmanuel Papadakis sieht den Deal mit Summit Therapeutic in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar eher negativ. Es sei ein Eingeständnis, dass es "suboptimal" gewesen sein könnte, sich bisher aus dem Feld bispezifischer Krebs-Antikörper (PD1-VEGF) herauszuhalten./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Hold
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
117,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
144,85 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
123,54 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 144,65 -0,07% AstraZeneca PLC

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10:47 Zalando Buy Deutsche Bank AG
10:46 Medios Buy Deutsche Bank AG
10:46 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
10:45 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:45 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:44 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:35 adidas Outperform Bernstein Research
10:34 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
10:33 Fraport Hold Deutsche Bank AG
10:10 RHI Magnesita buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:29 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
08:38 BMW Outperform Bernstein Research
08:32 Assicurazioni Generali Hold Jefferies & Company Inc.
08:30 Michelin Outperform Bernstein Research
08:29 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:21 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
08:20 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
08:19 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:19 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
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08:07 Continental Market-Perform Bernstein Research
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29.09.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
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29.09.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 BASF Kaufen DZ BANK
29.09.26 Netflix Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Hermès Equal Weight Barclays Capital
29.09.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
29.09.26 AB InBev Equal Weight Barclays Capital
29.09.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 RELX Buy UBS AG
29.09.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
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29.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
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