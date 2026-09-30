AstraZeneca Aktie
|144,70EUR
|-0,05EUR
|-0,03%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. Analyst Emmanuel Papadakis sieht den Deal mit Summit Therapeutic in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar eher negativ. Es sei ein Eingeständnis, dass es "suboptimal" gewesen sein könnte, sich bisher aus dem Feld bispezifischer Krebs-Antikörper (PD1-VEGF) herauszuhalten./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Hold
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
117,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
144,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
123,54 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
29.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
29.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
28.09.26
|FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
23.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.09.26
|Stabiler Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag an Nulllinie (finanzen.at)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|144,65
|-0,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:52
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:45
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:35
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:29
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08:38
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:32
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|RELX Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.