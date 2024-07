HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Atoss Software von 133 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten, wie gut der Softwarekonzern geführt werde, schrieb Analyst Gustav Frobergam Mittwochnachmittag. Atoss sei damit auf einem guten Weg zum beibehaltenen Umsatzziel, zumal die zweite Jahreshälfte bei dem Unternehmen üblicherweise stärker als die erste ausfalle. Froberg hob seine Ergebnisprognosen an./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 16:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





