ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Papiere von BASF von "Sell" auf "Buy" gedreht und das Kursziel von 40 auf 55 Euro angehoben. Analyst Samuel Perry hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) in der am Mittwoch vorliegenden Studie bis 2025 im Schnitt um 32 Prozent. Die Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) der Ludwigshafener stockte er um durchschnittlich 7 Prozent auf und liegt hier für 2024/25 nun 13 Prozent über Marktkonsens. Perry setzt vor allem auf einen Aufschwung im Geschäft mit Basischemikalien./ag/zb



