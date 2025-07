NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF nach überraschend vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Im Zuge der Zahlenvorlage habe der Chemiekonzern sein Jahresziel für das operative Ergebnis gesenkt, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die Mitte der neuen Spanne liege aber immer noch um 5 Prozent über ihrer eigenen Jahresschätzung, aber um 2 Prozent unter der Konsensprognose./rob/ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2025 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2025 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





