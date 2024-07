ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 58 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Samuel Perry kappte seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2026 in seinem am Montagmorgen vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen. Für 2024 liegt er mit der Ebitda-Prognose nun 3 Prozent unter dem unteren Ende der Konzernzielspanne sowie 6 Prozent unter dem Konsens. Die Nachfrageerholung verzögere sich, aber das sei mehr als eingepreist. Alle Augen richteten sich auf die neue Strategie für den Standort Ludwigshafen, die vermutlich am Kapitalmarkttag im September präsentiert werde./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2024 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.