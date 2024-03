ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Biontech nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr liege der Umsatz unter den Erwartungen, schrieb Analystin Eliana Merle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus der Anleger liege beim Vakzinhersteller weiterhin auf Covid-Impfstoffen, was für Belastung für den Aktienkurs sorgen dürfte. Längerfristig seien die Aussichten mit Blick auf die Produkt-Pipeline besser./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2024 / 00:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2024 / 00:04 / GMT



