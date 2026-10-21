Boeing Aktie
|171,24EUR
|2,06EUR
|1,22%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Die von der FAA erteilte Zulassung für die Boeing 737 MAX-10 sollte sich positiv auf den Auslieferungsplan des Flugzeugherstellers und auf das Betriebskapital im Jahr 2027 auswirken, schrieb Ken Herbert in einer Einschätzung am Mittwoch./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:25 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 235,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 192,58
|
Abst. Kursziel*:
22,03%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 192,64
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,99%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
19:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 235 Dollar (dpa-AFX)
|
16:01
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
08:40
|Boeing kann neue Variante der 737 Max endlich ausliefern (Spiegel Online)
|
20.10.26
|Boeing wins approval for Max 10 jet in boost for turnaround efforts (Financial Times)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
19.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
15.10.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Boeing auf 235 Dollar - 'Outperform' (dpa-AFX)
Analysen zu Boeing Co.
|18:13
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
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|Bernstein Research
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|RBC Capital Markets
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|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|18:13
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|171,24
|1,22%
Aktuelle Aktienanalysen
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|18:13
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|18:13
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|17:22
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17:22
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16:57
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16:56
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:49
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16:45
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:45
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16:44
|Netflix Buy
|UBS AG
|16:43
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|16:42
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:13
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:40
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:38
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|14:23
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:23
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:18
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14:17
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|14:15
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13:45
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:44
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:42
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:39
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|13:37
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|13:37
|SpaceX Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:21
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:10
|Eni Buy
|UBS AG
|13:10
|Shell Neutral
|UBS AG
|13:09
|BP Buy
|UBS AG