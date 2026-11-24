Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Kaufvereinbarung von 50 Flugzeugen des Typs 737-8 mit der China-Southern-Tochter Xiamen Airlines mit Lieferdatum zwischen 2031 und 2034. Dies sei die erste konkrete Bestellung im Rahmen einer Zusage Chinas, insgesamt 200 Flugzeuge vom US-Hersteller Boeing zu erwerben, schrieb sie./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 230,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 163,49
|
Abst. Kursziel*:
40,68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 162,46
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,57%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
23.11.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones notiert am Montagmittag deutlich im Plus (finanzen.at)
|
17.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
16.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
16.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Boeing-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
|15:45
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:45
|Boeing Buy
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|16.11.26
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|RBC Capital Markets
|10.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|15:45
|Boeing Buy
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|16.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
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|RBC Capital Markets
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|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
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Aktuelle Aktienanalysen
|15:45
|Boeing Buy
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|Barclays Capital
|11:06
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|Jefferies & Company Inc.
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|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
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|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
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|Bernstein Research
|08:12
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|Bernstein Research
|08:00
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|Bernstein Research
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|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
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|Bernstein Research
|07:48
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|07:30
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|07:29
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|RBC Capital Markets
|07:29
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|UBS AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research