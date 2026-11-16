Boeing Aktie

154,14EUR -1,28EUR -0,82%
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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16.11.2026 11:53:24

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Buy" belassen. Boeing habe im Oktober mit 48 Maschinen 5 weniger ausgeliefert als im Vorjahresmonat, schrieb Sheila Kahyaoglu in ihrem am Sonntag publizierten Kommentar./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 230,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 171,50 		Abst. Kursziel*:
34,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 171,50 		Abst. Kursziel aktuell:
34,11%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 154,08 -0,86% Boeing Co.

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11:51 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
11:50 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:49 Brenntag Neutral UBS AG
11:47 pbb Buy Warburg Research
11:46 Bechtle Buy Warburg Research
11:44 CANCOM Hold Warburg Research
11:44 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:43 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:43 secunet Security Networks Buy Warburg Research
11:24 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
11:22 OHB Buy Deutsche Bank AG
11:20 NVIDIA Buy UBS AG
09:57 BBVA Hold Deutsche Bank AG
09:56 Santander Buy Deutsche Bank AG
09:55 Sixt Buy Deutsche Bank AG
09:54 BMW Buy Deutsche Bank AG
09:52 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
09:52 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
09:51 Richemont Buy Deutsche Bank AG
09:50 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:45 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:41 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:40 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
09:40 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
09:39 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
09:38 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:37 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
09:18 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:17 Symrise Hold Deutsche Bank AG
09:00 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:59 Brenntag Verkaufen DZ BANK
08:57 STRABAG kaufen Erste Group Bank
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07:57 Enel Underperform RBC Capital Markets
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