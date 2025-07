NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 390 Pence auf "Hold" belassen. Der Zwischenbericht zum zweiten Quartal dürfte die Ergebnisschätzungen um mehr als zehn Prozent nach oben treiben, schrieb Giacomo Romeo am Freitag./rob/ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2025 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2025 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.