NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP vor den Quartalszahlen aus dem Sektor mit einem Kursziel von 420 Pence auf "Neutral" belassen. Der konjunkturelle Gegenwind wehe stark, schrieb Matthew Lofting in einem Sektorausblick am Mittwoch. Angesichts der starken Schwankungen der Preise und der geopolitischen Ereignisse dürften die ganz Großen der Branche während der Saison der Quartalsbilanzen auf ihren Barmitteln sitzen. BP sei "zu frühzyklisch" aufgestellt und dürfte folglich bei konjunktureller Schwäche weniger Barmittel erwirtschaften./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2025 / 13:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / 13:21 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.