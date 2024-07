NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 US-Dollar belassen. Der US-Getränkekonzern sollte stark abgeschnitten haben, schrieb Analyst Nik Modi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Wachstum aus eigener Kraft dürfte auf dem Heimatmarkt und vor allem dank guter Geschäfte in den Regionen Lateinamerika, Europa, Naher Osten und Afrika auch international solide ausgefallen sein. Trotz anhaltenden Gegenwindes von der Währungsseite sei Coca-Cola gut positioniert, das obere Ende der für dieses Jahr angepeilten Wachstumsspanne zu erreichen./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2024





