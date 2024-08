NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach der angekündigten Trennung von der Autozuliefersparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Sollte es zu der Ausgliederung kommen, wäre das die bisher umfassendste Unternehmensmaßnahme, die allerdings auch eine klare Kapitalmarktlogik habe, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Ergebnis wäre ein Unternehmen, das dem Reifenhersteller Michelin sehr ähnlich sei sowie ein reiner Automobilzulieferer wie es etwa Forvia, Valeo und Schaeffler seien./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 09:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2024 / 09:35 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.